POL-PDLU: versprühtes Pfefferspray führt zu Atemwegsreizungen

Speyer (ots) - Am Dienstag, den 27.05.2025, wurde im Zeitraum von 07:30 - 08:10 Uhr eine Schulwegkontrolle an der Zeppelinschule in der Neufferstraße durchgeführt. Hierbei stellten die Polizeibeamten fest, dass sowohl bei einem Schulkind, als auch bei einem Elternteil der Sicherheitsgurt nicht angelegt war. Zudem wurden zwei Verstöße gegen sogenannte Elterntaxis festgestellt, da diese trotz absolutem Halteverbot am Fahrbahnrand parkten, um ihre Kinder so nah wie möglich ...

