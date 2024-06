POL-PDMT: Hachenburg - Unfallflucht geklärt

Lautzenbrücken (ots) - Am Samstag, 15.06.24, gegen 24:00 Uhr, wurden die Löschzüge der Feuerwehr Bad Marienberg zum Brand eines Wohnhauses in Lautzenbrücken, alarmiert. Dort war es zum Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wiesenstraße gekommen. Als die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen befand sich das Kellergeschoß im Vollbrand. Die Bewohner des Anwesens konnten dieses rechtzeitig verlassen, so dass es ...

