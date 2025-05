POL-PDLU: Polizeiliche Bilanz zweiter Strohhutfesttag

Böhl-Iggelheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag (29.05.25) auf Freitag (30.05.25) gegen 00:08 Uhr verlor ein Motorradfahrer auf der L454 in Fahrtrichtung L532 aufgrund erhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Hierbei erlitt der 21-jährige Motorradfahrer schwere Kopfverletzungen und mehrere Schürfwunden. Lebensgefahr besteht nicht. Der 21-Jährige wurde nach Ludwigshafen in ein ...

mehr