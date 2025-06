Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall am Kreisel Speyer/Otterstadt (37/3105)

Speyer (ots)

Am Samstag, 31.05.2025 gegen 17:30 Uhr kam es am Kreisverkehr zwischen Speyer und Otterstadt (Speyerer Straße/K23 und L534) zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 54-Jähriger Zweiradfahrer stürzte und sich dabei Verletzungen zuzog, die einen Transport in ein Krankenhaus nach sich zogen. Unmittelbar vor dem Sturz querte eine Gruppe Radfahrer die L534 am Kreisverkehr in Richtung Spaldinger Straße über die dortige Verkehrsinsel.

Zeugen des Vorfalls bzw. die Gruppe Radfahrer werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Speyer (Maximilianstraße 6, Speyer, 06232/137-0, pispeyer@polizei.rlp.de) zu melden.

Die Polizei rät sich im Straßenverkehr zurückhaltend und aufmerksam -insbesondere an Einmündungen, Kreuzungen und Überwegen- zu verhalten, um mögliche Zusammenstöße zu verhindern

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell