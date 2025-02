Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Zigarettenautomaten aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Montag (10.02.2025) einen Zigarettenautomaten an der Bottroper Straße aufgebrochen und Geld in unbekannter Höhe gestohlen. Die Täter erbeuteten eine unbekannte Menge an Tabakwaren und Bargeld und flüchteten unerkannt. Polizeibeamten fiel der Aufbruch gegen 08.10 Uhr auf. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

