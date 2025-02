POL-S: Autoscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall, bei dem am Freitag (07.02.2025) im Rosensteintunnel ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden ist. Ein 18 Jahre alter Mann und ein 21 Jahre alter Mann fuhren gegen 12.00 Uhr, mutmaßlich mit erhöhter Geschwindigkeit, in der Heilbronner Straße und in der Pragstraße aus Richtung Zuffenhausen in Richtung Bad Cannstatt. Im ...

