Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Räuberischer Diebstahl aus Tankstelle

PI Saale-Orla (ots)

Neustadt an der Orla - Am 07.12.2024 kam es in einer Tankstelle in der Triptiser Straße zu einem räuberischen Diebstahl. Der 40-Jährige Täter gab Leergut in der Tankstelle ab. Während die Mitarbeiterin mit der Annahme des Leergutes beschäftigt war, griff der Mann in die Auslage vor der Kasse und steckte zwei Artikel in seinen mitgeführten Rucksack. Als die Mitarbeiterin den Mann darauf ansprach und die Herausgabe der Artikel forderte, drohte er ihr verbal Schläge an und flüchtete.

Der 40-Jährige wurde durch die eingesetzten Beamten im Stadtgebiet festgestellt und anschließend erkennungsdienstlich behandelt.

Im weiteren Verlauf des Tages wurde der Mann erneut straffällig. Gegen ihn laufen mehrere Strafverfahren.

