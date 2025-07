Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schwerer Verkehrsunfall führt zu stundenlanger Sperrung der B4

B4 Rötgesbüttel (ots)

Am 11.07.2025 kam es auf der B4 zwischen Rötgesbüttel und Meine zu einem schweren Verkehrsunfall eines Reisebusses. In Fahrtrichtung Braunschweig, hinter der Abzweigung nach Gravenhorst, kommt der 59-jährige holländische Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidiert mit einem Baum. Neben dem Fahrzeugführer verletzen sich bei diesem Unfall eine 79-Jährige und eine 70-jährige Mitfahrerin leicht und ein 81-Jähriger und ein 73-Jähriger wurden schwer verletzt. Die beiden Schwerverletzten werden mittels Hubschrauber in umliegende Kliniken verbracht, die drei Leichtverletzten werden mittels Rettungswagen in das Klinikum nach Gifhorn gebracht. Die restlichen Reisenden werden in der Zwischenzeit im Gemeindehaus in Rötgesbüttel untergebracht und anschließend mit einem Braunschweiger Taxiunternehmen zu ihrer Zieladresse in Braunschweig transportiert. Die B4 war 7 Stunden vollgesperrt. Die Bergung des Reisebusses hat allein mindestens 4 Stunden in Anspruch genommen.

