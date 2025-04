Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenstoß mit drei Radfahrern - drei verletzte Personen

Dossenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Zusammenstoß von drei Fahrradfahrern am Samstagnachmittag auf einem Feldweg bei Dossenheim erlitten alle drei Beteiligten Verletzungen.

Ein 54-jähriger Mann war gegen 15.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Feldweg in Richtung Neubotzheim unterwegs. Als er an den linken Wegrand fuhr, um anzuhalten, übersah er einen 24-jährigen Radler, der ihn gerade überholen wollte, und stieß mit ihm zusammen. Beide Fahrradfahrer stürzten hierdurch. Ein hinter dem 24-Jährigen fahrender 20-jähriger Mann konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und stürzte über die beiden am Boden liegenden.

Hierbei zog sich der 54-Jährige Verletzungen am Kopf zu und wurde nach Erstversorgung vor Ort durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor. Die beiden weiteren Beteiligten erlitten leichte Verletzungen in Form von Hautabschürfungen.

An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zudem ging das Mobiltelefon des 24-jährigen Radfahrers zu Bruch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell