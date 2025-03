Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfall bei Schmidthachenbach

Schmidthachenbach (ots)

Am heutigen Morgen kam es auf der K42 bei Schmidthachenbach zu einem Alleinunfall. Kurz nach 06:00 Uhr befuhr der 16- jährige Kradfahrer die K42 von Becherbach kommend in Richtung Schmidthachenbach. In einer leichten Rechtskurve kurz vor der Ortseinfahrt Schmidthachenbach verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei stürzte er einen leichten Abhang hinab und wurde glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Leichtkraftrad entstand Sachschaden. Der Fahrer kam zur weiteren Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus.

