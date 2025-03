Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Frontalzusammenstoß; Unfallbeteiligte leicht verletzt

Heimweiler (ots)

Am Montag, den 17.03.2025 mussten mehrere Rettungswagen, ein Notarzt und eine Streife der Kirner Polizei zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten nach Heimweiler ausrücken. Gegen 14:40 Uhr war ein 66-jähriger Mann aus der Verbandsgemeinde Kirner Land mit seinem Transporter auf der Landstraße 182 aus Richtung Kirn kommend in Richtung Heimweiler unterwegs. Kurz nach dem Ortsschild fuhr der 66-Jährige an einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug vorbei und kollidierte anschließend frontal mit einem entgegenkommenden VW Polo, welcher von einer 19-jährigen Frau geführt worden war. Während die 19-Jährige nur leichte Verletzungen davon trug, blieb der Unfallverursacher unverletzt. Durch die Wucht des Aufpralls verkeilten sich die Fahrzeugen derart ineinander, sodass sie durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden mussten. An beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme musste die Kirner Straße in beide Fahrtrichtungen für die Dauer einer Stunde vollgesperrt und der Verkehr abgeleitet werden. Zudem stellte sich heraus, dass sich der 66-jährige Transporter Fahrer kurze Zeit zuvor in der Obersteiner Straße in Kirn wegen einer Verkehrsunfallflucht strafbar gemacht hatte, nachdem er mit dem linken Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen war. Der 66-Jährige muss sich nun mehreren Strafverfahren stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell