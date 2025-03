POL-PIKIR: Anhänger entwendet - Zeugen gesucht!

Bad Sobernheim (ots) - Am Montagmorgen des 10.03.2025 kam es gegen 07:40 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in der Bad Sobernheimer Innenstadt. Nachdem mehrere Notrufe bei der Polizei über einen alkoholisierten Mann aus der VG Nahe-Glan eingegangen waren, welcher wahllos die Außenspiegel an den Fahrzeugen abtrat, rückten Einsatzkräfte nach Bad Sobernheim aus. Nach kurzer Fahndung konnte der ...

mehr