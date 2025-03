Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen

Bad Sobernheim (ots)

Am Montagmorgen des 10.03.2025 kam es gegen 07:40 Uhr zu mehreren Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen in der Bad Sobernheimer Innenstadt. Nachdem mehrere Notrufe bei der Polizei über einen alkoholisierten Mann aus der VG Nahe-Glan eingegangen waren, welcher wahllos die Außenspiegel an den Fahrzeugen abtrat, rückten Einsatzkräfte nach Bad Sobernheim aus. Nach kurzer Fahndung konnte der 54-Jährige angetroffen und festgenommen werden. Im Rahmen der aufgenommenen Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Verantwortliche in der Hintergasse, Mauergasse und Monzinger Straße bislang sechs Fahrzeuge beschädigt hatte. Der genaue Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden.

