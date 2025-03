Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Kirn (ots)

Am Montag, den 17.03.2025 ereignete sich in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 14:40 Uhr vor dem Kreisverkehr an den Kirner Stadtwerken eine Verkehrsunfallflucht. Nach den bisherigen Ermittlungen war ein unbekannter Fahrzeugführer auf der Fontaine-lès-Dijon Straße(L182)aus Richtung Bahnhof kommend unterwegs. Kurz vor dem Kreisverkehr kam der Unfallverursacher aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Verkehrsschild, welches auf einem Fahrbahnteiler angebracht war, zusammen. Anschließend setzte der Verursacher seine Fahrt, ohne sich vorher um den Schaden zu kümmern, in unbekannte Richtung fort.

Die Polizei Kirn bittet Zeugen des Geschehens sich unter der 06752-156-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell