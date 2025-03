Polizeiinspektion Kirn

POL-PIKIR: Aufgefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Bad Sobernheim (ots)

Am Dienstag, den 11.03.2025 war es gegen 15:35 Uhr in der Felkestraße zu einem Auffahrunfall, bei dem sich der Unfallverursacher anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte, gekommen. Nach den bisherigen Ermittlungen war die 18-jährige Fahrerin eines VW auf der Felkestraße in Richtung Poststraße unterwegs. Kurz nach dem Zebrastreifen musste die 18-Jährige an der Einmündung zur Poststraße verkehrsbedingt anhalten. Ein unmittelbar hinter ihr befindlicher und dunkler PKW fuhr aus bislang ungeklärter Ursache auf den PKW der Heranwachsenden auf. Anstatt sich um den entstanden Schaden zu kümmern, fuhr der Verursacher vermutlich in Richtung Bahnhof davon. Am Fahrzeug der 18-Jährigen entstand leichter Sachschaden.

Da zum Unfallzeitpunkt hohes Verkehrs- und Schüleraufkommen herrschte, erhofft sich die Polizei Kirn unter der 06752-156-0 Hinweise auf den flüchtigen PKW.

Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell