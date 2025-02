Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Unfall nach beinahe Frontalzusammenstoß sorgt für Vollsperrung

Annweiler am Trifels (ots)

Am 18.02.2025, gegen 05:45 Uhr kam es auf der B10 zwischen den Anschlussstellen Annweiler Ost und Queichhambach zu einem Beinahe-Frontalzusammenstoß zwischen zwei LKW. Ein 47-Jähriger befuhr mit seinem LKW die B10 in Fahrtrichtung nach Landau und befand sich in einem verbotswidrigen Überholvorgang, während ein 51-jähriger LKW-Fahrer in Richtung Pirmasens entgegen kam. Der 51-Jährige leitete eine Gefahrenbremsung ein und wich in die rechte Schutzplanke aus. Der 47-Jährige scherte unmittelbar vor dem nun stehenden LKW wieder auf seine Fahrspur ein, wobei sich beide Sattelauflieger leicht touchierten. Ohne sich um den Schaden zu kümmern setzte der 47-jährige seine Fahrt fort. Der verunfallte 51-Jährige sowie Unfallzeugen verständigten die Polizei. Diese konnten den flüchtigen LKW auf der A65 einer Kontrolle unterziehen. Der Fahrer wies hierbei einen Atemalkoholkonzentration von 1,79 Promille auf. Bzgl. der Unfallaufnahme musste die B10 für ca. eine halbe Stunde vollgesperrt werden. Gegen den Verursacher laufen nun Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht und Straßenverkehrsgefährdung. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

