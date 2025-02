Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Polizeikontrollen

Edenkoben (ots)

In den Seewiesen mussten gestern Morgen (18.02.2025, 11 Uhr bis 11.30 Uhr) gleich vier Autofahrer 30 Euro bezahlen, weil sie keinen Sicherheitsgurt angelegt hatten. Ein weiterer Autofahrer bekommt ein Bußgeld von 100 Euro sowie ein Punkt in Flensburg, weil er während der Fahrt telefonierte. In der Leonhard-Eckel-Siedlung in Edesheim waren zwischen 11.30 Uhr und 12 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer zu schnell. Dagegen mussten gestern Abend (18.02.2025, 17 Uhr bis 18 Uhr) in der Staatsstraße 37 Fahrzeuglenker ein Verwarnungsgeld bezahlen, weil sie sich nicht an die 30 km/h Geschwindigkeitsbeschränkung hielten.

