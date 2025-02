Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit zwei LKW`s auf der B10, Frontalzusammenstoß verhindert

Landau (ots)

Gestern Morgen gegen 05.45 Uhr konnte durch die beherzte Reaktion eines 51-jährigen LKW-Fahrers ein Frontalzusammenstoß auf der B10 in Höhe Queichhambach in letzter Sekunde verhindert werden. Dieser befuhr die B10 von der A 65 kommend in Richtung Annweiler, als in Höhe von Queichhambach im Gegenverkehr plötzlich ein 47-jähriger LKW-Fahrer mit seinem Gespann ausscherte und zum Überholen eines vor ihm fahrenden Fahrzeuges ansetzte. Um einen Frontalzusammenstoß mit diesem plötzlich auf seiner Fahrspur entgegenkommenden LKW zu vermeiden, leitete der 51-jährige Fahrer eine Vollbremsung ein und wich mit seinem LKW nach rechts in die Leitplanken aus. Dank diesem beherzten Ausweichmanöver berührten sich die Auflieger beider LKW´s nur leicht. Der 47-jährige Unfallverursacher setzte indes ohne anzuhalten seine Fahrt fort, konnte jedoch von den eingesetzten Beamten im Bereich von Neustadt angetroffen und kontrolliert werden. Da bei dem LKW-Fahrer Anzeichen für einen Alkoholkonsum festgestellt wurde, musste er die Beamten mit zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Neben der Untersagung der Weiterfahrt wurde auch ein entsprechendes strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den 47-jährigen LKW-Fahrer eingeleitet. Die Höhe des hierbei entstandenen Sachschadens dürfte sich auf mindestens 30.000.- Euro belaufen.

