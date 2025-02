Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/AS LD-Nord - Auffahrunfälle infolge Missachtung des Stoppschildes

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

B10/AS LD-Nord (ots)

Zu zwei Auffahrunfällen kam es gestern im Bereich der B10, bei der AS LD-Nord in Fahrtrichtung A65. Kurz vor 12 Uhr musste eine 46 Jahre alte Autofahrerin aufgrund eines Stoppschildes abbremsen und anhalten. Ein ihr folgender 61-jähriger Autofahrer kollidierte infolge Unachtsamkeit mit dem Auto. Die Frau erlitt ein HWS und musste in ein Krankenhaus. Der Gesamtunfallschaden liegt bei über 5.000 Euro. Kurz nach 17 Uhr kam es an der Örtlichkeit zu einem weiteren Verkehrsunfall, weil ein 35 Jahre alter Autofahrer ebenso das Stoppschild missachtete und dabei mit einem vorfahrtsberechtigten LKW kollidierte, der von einem 65 Jahre alten Fahrer gelenkt wurde. Auch hierbei entstand ein vierstelliger Unfallschaden. Die Polizei appelliert: Stoppschilder sollen Unfälle an vielbefahrenen oder schlecht einsehbaren Kreuzungen verhindern. Wird das Verkehrszeichen missachtet und es kommt zu einer Gefährdung, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einem Punkt in Flensburg gerechnet werden. Wird durch solches Verhalten ein Unfall verursacht, erhöht sich das Bußgeld auf 120 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell