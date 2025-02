Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrskontrollen im Schutzbereich Apolda ergiebig

Apolda (ots)

Am Freitag in den Mittagsstunden konnte ein 38-jähriger Nissan - Fahrer in Apolda, Utenbacher Straße angehalten und kontrolliert werden. Hier wurde Betäubungsmittelkonsum durch einen freiwillig durchgeführten Drogenvortest nachgewiesen. Da der Mann verschiedenste Betäubungsmittel konsumiert hatte, wurde eine Blutentnahme gegen den Mann angeordnet. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel zur Gefahrenabwehr sichergestellt.

Am Samstag gegen 09:30 Uhr fiel den Beamten ein SIMSON - Fahrer auf, welcher auf der Landstraße zwischen Auerstedt und Bad Sulza fuhr. In der Verkehrskontrolle fiel sofort auf, dass es bauliche Veränderungen am Fahrzeug gab. Explizit wurde der Zylinder ausgetauscht, so dass das Kleinkraftrad nunmehr 60 ccm³ statt der im Fahrzeugschein eingetragenen 50 ccm³ Leistung aufwies. Durch die technische Veränderung ist die Betriebserlaubnis der SIMSON erloschen. Gegen den 17-jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Das Fahrzeug schob der junge Mann an diesem Tag nur noch in seine Garage.

Am gesamten Wochenende wurden mobile Kontrollen im Schutzbereich der PI Apolda durchgeführt. Zu konstatieren ist, dass die meisten Verkehrsteilnehmer konform der Straßenverkehrsordnung vorbildlich unterwegs sind. Ein paar wenige Verwarngelder wurden vor allem wegen fehlendem Sicherheitsgurt, nicht konformer Benutzung Gehweg und anderen Ordnungswidrigkeiten erhoben.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell