Polizei Bielefeld

POL-BI: Portemonnaie aus offener Tasche gestohlen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Während eines Einkaufs in einem Discountmarkt hat ein Taschendieb am Dienstag, 19.11.2024, in eine Handtasche gegriffen, die an einem Kinderwagen hing.

Eine 39-jährige Bielefelderin hielt sich gegen 11:30 Uhr, in der Filiale eines Discountmarkts an der Gütersloher Straße auf. In dem Geschäft gegenüber der Einmündung der Straße Landheim öffnete sie ihre Handtasche, um etwas für eines ihrer Kinder herauszuholen. Bis sie die Ladenkasse erreichte blieb die Tasche geöffnet. Dort bemerkte die 39-Jährige, dass die Handtasche noch an ihrem Kinderwagen hing, aber ihr braunes Lederportemonnaie der Marke Marco Polo und damit Geld, Ausweise und Bankkarten verschwunden waren.

Die Polizei erinnert

Taschendiebe suchen sich häufig ihre Opfer im Gedränge, bei öffentlichen Veranstaltungen und insbesondere dann, wenn Personen abgelenkt sind und sich nicht auf ihre mitgeführten Wertsachen konzentrieren.

Die Polizeiliche Kriminalprävention der Länder und des Bundes informiert zu dem Thema Taschendiebstahl und gibt Tipps zum Schutz vor Taschendieben:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/taschendiebstahl/

Hinweise bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 33 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell