Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Büro

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - In der Nacht auf Dienstag, 19.11.2024, brach ein unbekannter Täter in ein Büro an der Prießallee, in Höhe Culemannstraße, ein. Der Täter entkam mit seiner Beute.

Zwischen 19:00 Uhr am Montag, 18.11.2024, und 07:30 Uhr am Dienstag, 19.11.2024, hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchte die Büroräume. Der Täter entwendete Bargeld und flüchte anschließend in eine unbekannte Richtung.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu Tatverdächtigen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell