POL Schwaben Nord: Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Augsburg (ots) - Oberhausen - In der Nacht vom 09.11.2024 (Samstag) auf 10.11.2024 (Sonntag) und in der Nacht von 10.11.2024 (Sonntag) auf 11.11.2024 (Montag) besprühten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein Firmengebäude in der Dieselstraße mit Farbe. Zudem wurde eine Lampe beschädigt. Die aktuelle Schadenshöhe wird derzeit noch geklärt. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die ...

mehr