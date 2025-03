POL-VER: Pressemeldungen der PI Verden/Osterholz vom 05.03.2025

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Bereich Verden

Verden - Verkehrsunfall aufgrund Unachtsamkeit: Am Dienstag, dem 04.03.2025, befährt ein 34-jähriger PKW-Fahrer den Borsteler Weg in Richtung Lindhooper Straße. An der Einmündung in die Lindhooper Straße will der Fahrzeugführer seine Fahrt links in Richtung Innenstadt fortsetzen. Zu diesem Zeitpunkt kommt eine 63-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem Opel Corsa auf der Lindhooper Straße stadtauswärts gefahren. Aufgrund eines von der Fahrzeugführerin rechts gesetzten Blinkers geht der an der Einmündung wartende Fahrer eines Daimler Benz von einem folgenden Abbiegevorgang in den Borsteler Weg aus und fährt daraufhin in die Lindhooper Straße ein. Dort kommt es zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, da die Fahrerin des Opel ihr Fahrt unerwartet auf der Lindhooper Straße fortsetzen wollte. An beiden Fahrzeugen entsteht ein Sachschaden in Höhe von ca. 12.000 Euro.

Bereich Achim

Keine presserelevanten Ereignisse

Bereich Osterholz

Lilienthal - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrzeugführerin: Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW wird am Dienstagnachmittag in Lilienthal eine 46-jährige PKW-Fahrerin leicht verletzt. Ein 28-Jähriger befährt mit seinem PKW die Straße Niederende in Richtung Lilienthal als die vor ihm fahrende 46-Jährige verkehrsbedingt an einer Ampel abbremst. Aus bislang unbekannter Ursache kann der nachfolgende Fahrzeugführer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt infolge dessen auf den vorausfahrenden PKW auf. Bei dem Zusammenstoß wird die Frau leicht verletzt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro

Bereich Autobahnpolizei Langwedel

Keine presserelevanten Ereignisse

