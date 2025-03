Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Verkehrskontrolle der Polizei - Hauptaugenmerk: Berauschte und alkoholisierte Fahrzeugführer aus dem Verkehr ziehen

Thedinghausen (ots)

Am Montag führte die Polizeiinspektion Verden/Osterholz in der Zeit von 6 bis 12:30 Uhr eine größere Verkehrskontrolle an der Braunschweiger Straße durch. Unterstützt von Beamtinnen und Beamten vom Polizeikommissariat Weyhe sowie von Diensthundführern der Polizeidirektion Oldenburg legten die insgesamt 14 Polizisten ihren Fokus auf berauschte und alkoholisierte Fahrzeugführer.

Insgesamt zogen sie rund 100 Fahrzeugführer auf das Gelände der Feuerwehr, um dort die Überprüfungen durchzuführen. Bei zwei von ihnen konnten sie einen Einfluss durch Betäubungsmittel feststellen. Die Polizisten beschlagnahmten von einem der beiden berauschten Fahrer den Führerschein an Ort und Stelle, außerdem wurde sein Auto von einem Rauschgiftspürhund durchsucht. Drogen wurden jedoch nicht aufgefunden.

Ein weiterer Fahrzeugführer fuhr unter dem Einfluss von Alkohol, eine Überprüfung ergab einen Wert von 0,8 Promille.

Weiterhin wies ein Fahrzeugführer erhebliche Ausfallerscheinungen auf. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte der Mann unter Medikamenteneinflusses unterwegs gewesen sein. In jedem der vier genannten Fälle untersagten die Beamten die Weiterfahrt.

Außerdem stellten die Polizisten ein nicht versichertes Fahrzeug sowie, in einem anderen Auto, einen Fahrzeugführer ohne erforderliche Fahrerlaubnis fest. Gegen den Fahrzeughalter, der das Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis zuließ, wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Weiterhin registrierten die Beamtinnen und Beamten diverse Ordnungswidrigkeiten, insbesondere waren dies fehlende Ausrüstungsgegenstände, nicht angelegte Sicherheitsgurte, fehlende Sehhilfen und bauliche Veränderung an Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell