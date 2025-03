Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: A1 Richtung Osnabrück: Auffahrunfall am Stauende

Oyten (ots)

Nach einem Auffahrunfall am Stauende am Dienstag um 10:45 Uhr kam es in den folgenden Stunden auf der A1 zu einem kilometerlangen Stau. Ein 68-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war auf der A1 zwischen der Anschlussstelle Oyten und dem Bremer Kreuz unterwegs, als er aufgrund eines Staus abbremsen musste. Ein nachfolgender 20-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war unaufmerksam und fuhr auf. Dabei erlitt der junge Mann leichte Verletzungen, er wurde daher mit einem Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert. An den Sattelzügen entstand beträchtlicher Sachschaden, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Für die Bergungs- und auch Reinigungsarbeiten auf der Fahrbahn war es erforderlich, zwei der drei Fahrstreifen in Richtung Bremer Kreuz zu sperren, was zu einem kilometerlangen Stau führte.

-------

Stand 13 Uhr: Staulänge derzeit etwa 8 Kilometer, aktuell andauernd. Wie lange die Bergungsarbeiten andauern und der Stau somit Bestand haben wird, ist derzeit nicht genau zu sagen. Vermutlich wird die Unfallstelle in den Nachmittagsstunden geräumt sein. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den Stau zu umfahren, den Verkehrsfunk zu hören und aufs Navi zu achten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell