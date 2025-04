Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Diebstähle aus geparkten Autos - Polizei sucht Zeugen

Oftersheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zu einem nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt zwischen Sonntagabend und Montagfrüh drang eine bislang unbekannte Täterschaft in sieben Autos in der Silcherstraße und in angrenzenden Straße ein. Wie die Täterschaft ins Innere der auf öffentlichen Parkplätzen abgestellten Fahrzeuge gelangte, ist bislang unklar. Mutmaßlich waren diese unverschlossen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Schwetzingen leitete aufgrund der Diebstahlsserie entsprechende Ermittlungen ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwetzingen unter der Telefonnummer 06202/ 288-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell