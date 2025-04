Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Unfall mit mehreren Fahrzeugen - PM Nr. 2

St.Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5 (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr, ein Verkehrsunfall mit insgesamt vier Fahrzeugen auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf in Fahrtrichtung Heidelberg.

Eine 39-jährige Audi-Fahrerin fuhr am Stauende einem VW auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW auf einen Mazda und dieser wiederum auf einen weiteren VW geschoben. In Folge des Unfalls wurde die Fahrerin des Audis und eine 44-jährige Insassin des Mazdas leicht verletzt. Beide kamen in umliegende Krankenhäuser. Aufgrund der starken Beschädigungen mussten die vier Fahrzeuge abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 60.000 Euro.

Für die Dauer der Unfallaufnahme, der Bergung der Fahrzeuge sowie die anschließende Reinigung der Fahrbahn musste der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden, der Verkehr wurde auf dem linken Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. Die Maßnahmen an der Unfallstelle dauerten bis 12:30 Uhr an. Es bildete sich ein Rückstau von über sieben Kilometern. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Autobahnpolizei Walldorf.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell