Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Die Fahrt nach Kontrolle beendet

Gifhorn (ots)

Zwei Beamte der Polizei Gifhorn befanden sich gestern Abend im Rahmen einer Streifenfahrt auf der Winkeler Straße in Gifhorn. Ihnen fiel ein Ford auf, an dem eine Leuchte defekt war. Die Beamten stoppten das Fahrzeug in der Straße "Im Weilandmoor". Bei der anschließenden Kontrolle gab der Fahrer an, keine Dokumente mit sich zu führen, da er gerade auf dem Weg zum Sport sei. Er gab seinen Namen mündlich an. Dabei wirkte er jedoch extrem unsicher, sodass bei den Beamten Zweifel an der Richtigkeit aufkamen. Schließlich räumte der 28-Jährige ein, falsche Personalien angegeben zu haben. Auch der Grund dafür klärte sich schnell: Dem Mann war in der Vergangenheit die Fahrerlaubnis entzogen worden. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren ein und stellten die Autoschlüssel sicher, um eine Weiterfahrt zu verhindern. Der 28-Jährige muss sich einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie einem Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen falscher Personalienangabe stellen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell