Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Automaten aufgebrochen - hoher Sachschaden

LK Gifhorn, LK Celle und Stadt Wolfsburg (ots)

Am vergangenen Wochenende kam es zu einer landkreisübergreifenden Serie von Aufbrüchen an Eisautomaten. Zu den eingeleiteten Ermittlungen sucht die Polizei Gifhorn Zeugen. Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag auf Sonntag insgesamt sieben Eisautomaten auf und entwendeten das enthaltene Bargeld. Die Taten ereigneten sich zwischen 03:00 Uhr und 05:00 Uhr. Die betroffenen Automaten befinden sich an folgenden Örtlichkeiten:

Hauptstraße in Müden/Aller

Bahnhofstraße in Lachendorf (Landkreis Celle) Gifhorner Straße in Wesendorf Calberlaher Damm in Gifhorn Am Wendehof in Isenbüttel An der Klanze in Weyhausen Richard-Müller-Straße in Fallersleben (Stadt Wolfsburg)

Der entstandene Sachschaden liegt im mittleren fünfstelligen Euro-Bereich. Für die laufenden Ermittlungen bittet die Polizei Gifhorn um Zeugenhinweise. Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen an den Tatorten nimmt die Polizei Gifhorn unter der Telefonnummer 05371 980-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell