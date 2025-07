Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Pressemeldung Polizeiinspektion Gifhorn - Wochenende 04.07.2025 bis 06.07.2025

Gifhorn (ots)

Fahrradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Zu einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße 28 zwischen Knesebeck und Stüde ist es am Freitag, dem 04.07.2025, gegen 15:00 Uhr gekommen. Ein 73-jähriger Autofahrer hielt bei einem Überholvorgang einen zu geringen Sicherheitsabstand zu einem 25-jährigen Fahrradfahrer. In der Folge stürzte der Fahrradfahrer und wurde schwer verletzt ins Klinikum Gifhorn gebracht.

Körperverletzung durch Faustschlag

Am Samstag, dem 05.07.2025, kam es gegen 00:40 Uhr zu einer Körperverletzung in der Gifhorner Innenstadt. Im Steinweg gerieten zwei Männer in Streit, wobei ein 39-Jähriger einem 35-Jährigen mit der Faust ins Gesicht schlug. Das 35-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich am Hinterkopf, sodass er im Klinikum Gifhorn behandelt werden musste. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Zwei alkoholisierte Fahrradfahrer

In der Nacht vom 05.07.2025 zum 06.07.2025 stürzten unabhängig voneinander zwei Fahrradfahrer alleinbeteiligt nach dem Konsum von Alkohol. Beide Personen wurden leicht verletzt. Die durchgeführten Atemalkoholtests ergaben Werte von 1,91 Promille und 1,88 Promille. Es wurde jeweils eine Blutprobe entnommen.

Defekte Ampelanlage nach Verkehrsunfall

Am Morgen des 06.07.2025, gegen 04:45 Uhr kam es in Gifhorn auf dem Schillerplatz zu einem Verkehrsunfall, da ein Auto beim Überqueren der Kreuzung in Richtung Fallerslebener Straße von der Fahrbahn abkam und mit einer Ampel kollidierte. Sowohl das Auto, als auch die Ampelanlage wurden stark beschädigt. Es stellte sich heraus, dass der 34-jährige Autofahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Bei ihm wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

