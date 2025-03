Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - 27-jähriger Mann raubt Handy einer Frau

Xanten (ots)

Die Polizei konnte einen 27-jährigen Mann vorläufig festnehmen, der einer 33-jährigen Frau ihr Handy aus der Hand geraubt hatte.

Die Frau stand mit ihrem Handy in der Hand am 04.03. gegen 00.00 Uhr in ihrem Vorgarten an der Rheinallee.

Der 27-jährige Mann kam auf sie zu gab, gab ihr einen "Kopfstoß" und riss ihr das Telefon aus der Hand.

Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Marienbaum. Die Frau und ihre Nachbarn sind schließlich dem Mann hinterhergelaufen. Es sei dann zu einer Rangelei gekommen, der Tatverdächtige habe dabei um sich geschlagen und getreten. Dabei verletzte sich die Frau so, dass sie ein Rettungswagen ins Krankenhaus bringen musste.

Die eingetroffene Polizei konnte den 27-jährigen Mann aus Kamerun, der in Sonsbeck lebt, vorläufig festnehmen.

Auch gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten verhielt sich der Mann äußerst aggressiv und leistete Widerstand. Auf der Wache in Kamp-Lintfort nahm ein Arzt dem Mann eine Blutprobe ab, weil der 27-Jährige offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand.

