POL-WES: Wesel - Eine schwer verletzte und eine leicht verletzte Person bei Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw

Kreis Wesel (ots) - Am 2. März 2025 fanden die diesjährigen Tulpensonntagsumzüge in den Städten und Gemeinden Voerde/ Alpen/ Schermbeck sowie Rheinberg- Orsoy und -Ossenberg statt. In ausgelassener Stimmung besuchten allein in Voerde ca. 25.000 Jecken den Festumzug bei zunächst kalten Temperaturen, aber ...

mehr