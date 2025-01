Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnanhänger gestohlen - Zeugenaufruf

Ettenhausen a.d. Nesse (Wartburgkreis) (ots)

Unbekannte entwendeten in der Nacht vom 18.01.2025 zum 19.01.2025 einen gesicherten Wohnanhänger von einem Schotterplatz neben dem Friedhof, in der Straße Am Stiegel. Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen weiß-grauen Wohnwagen der Marke 'Hobby', ca. 7,5 m lang und 2,6 m hoch, mit Fahrradhalterung auf der Deichsel und einem Schaden an der vorderen linken Fahrzeugecke. Am Fahrzeug befand sich ein WAK-Kennzeichen, welches ebenfalls entwendet wurde. Der Wohnwagen hat einen Wert von ca. 25.000 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen besonders schwerem Diebstahls ein und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat und dem Verbleib des Anhängers geben können. Sachdienliche Informationen werden unter der Bezugsnummer 0022069/2025 Telefonnummer 03691 - 261124 entgegengenommen. (mwi)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell