Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Wohnungsbrand im Hochhaus - Feuerwehr Hamburg rettet Person schwer verletzt aus den Flammen

Hamburg (ots)

Hamburg-Rahlstedt, Anklamer Ring, Feuer mit zwei Löschzügen und Menschenleben in Gefahr, 20.02.2025 um 21:39 Uhr.

Die Leitstelle der Feuerwehr Hamburg bekam mehrere Notrufe. Es hieß: Feuer in einer Hochhauswohnung im 8 Stock im Anklamer Ring. Aufgrund der Schilderungen, musste der Disponent davon ausgehen, dass Menschenleben in Gefahr sind und entsandte zwei Löschzüge, Notarzt und Rettungswagen zur Einsatzadresse.

Der Ersteintreffende Führungsdienst bestätigte die Erstmeldungen und ließ noch weitere Kräfte vom Rettungsdienst zur Betreuung und Sichtung von betroffenen Personen nachalarmieren. Der erste Angriffstrupp drang in die Brandwohnung ein und rettete eine Person aus den Flammen. Weitere Trupps bekämpften das Feuer und sorgten für eine Entrauchung der Flure und des Treppenraumes. Die gerettete Person musste vom Rettungsdienst und einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus befördert werden. Bei der rettungsdienstlichen Sichtung weiterer Personen konnten glücklicher Weise keine Verletzten festgestellt werden. Zur Betreuung und zum Schutz vor der Witterung stand ein Bus bereit. Um 22:24 Uhr meldete der Einsatzleiter "Feuer aus". Belüftungs- und Nachlöscharbeiten dauerten noch bis kurz vor Mitternacht an.

Es waren rund 60 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr und des Rettungsdienstes im Einsatz für Hamburg.

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell