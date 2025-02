Feuerwehr Hamburg

FW-HH: Investition in Sicherheit: Spatenstich des Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Kirchsteinbek

Hamburg (ots)

Heute wurde durch Andy Grote, Senator der Behörde für Inneres und Sport, Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte, Jörg Sauermann, Leiter der Feuerwehr Hamburg, Harald Burghart, Landesbereichsführer der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg sowie durch Nadine Krause-Möller, Abteilungsleiterin Projektrealisierung der Sprinkenhof GmbH, der erste Spatenstich für den modernen und nachhaltigen Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Kirchsteinbek gesetzt. In zentraler Lage auf dem Marktplatz am Brockhausweg im Ortsteil Kirchsteinbek, wird das zukünftige Feuerwehr-Gerätehaus seinen Platz haben.

Die Freiwillige Feuerwehr Kirchsteinbek wurde 1877 gegründet und ist die älteste Wehr Hamburgs. Im Rahmen der Neubaumaßnahmen soll ein Neubau im Bereich der derzeitigen Parkplätze entstehen, der den bisherigen Standort weiter nördlich im Brockhausweg 15 ersetzen wird. Das Flachdachgebäude wird sich in zwei Abschnitte gliedern: den südlich gelegenen Teil, vorgesehen für die Fahrzeughalle und den nördlichen Teil, in dem sich weitere Räume befinden. An der östlichen Fassade zum Marktplatz orientiert werden die Ausfahrten entstehen, aus denen die Einsatzfahrzeuge ausrücken. Der Neubau wird sich über ein Vollgeschoss erstrecken und sich damit harmonisch in die bestehende Bebauung integrieren.

Der freistehende Neubau ist so konzipiert, dass er nach der Fertigstellung über die bestehende Zufahrt von der südlichen Grenze des Flurstücks, über die Steinbeker Hauptstraße erreicht werden kann. Vor dem Gebäude erstreckt sich ein Alarmhof. Nordwestlich des Baukörpers wird sich die Grundstückszufahrt für PKWs und den Anlieferungsverkehr befinden. Der Haupteingang ist im Norden des Gebäudes und bietet eine Nebenerschließung durch die Fahrzeughalle.

Energetisch effizienter Neubau

Im Neubau der Freiwilligen Feuerwehr Kirchsteinbek findet sich auch das Thema der Nachhaltigkeit wieder: Das nicht unterkellerte Gebäude soll gemäß dem KfW-40 Standard errichtet werden, so dass es entsprechend in einem Jahr nur 40 Prozent der Primärenergie eines vergleichbaren Referenzgebäudes benötigt. Zur Beheizung des Gebäudes wird eine Wärmepumpe eingesetzt. Um den Heizkomfort zu maximieren, wird eine Flächenheizung im Estrich installiert, die eine gleichmäßige Wärmeverteilung im gesamten Gebäude gewährleistet. In der Fahrzeugremise werden außerdem Deckenstrahler installiert, um eine schnelle Erwärmung zu gewährleisten. Darüber hinaus wird das Flachdachgebäude begrünt und großflächig mit Photovoltaik-Modulen ausgestattet. Des Weiteren erfolgt die Gebäudebelüftung durch eine kontrollierte Be- und Entlüftungsanlage, die für eine effiziente Belüftung der Räumlichkeiten sorgt und eine gute Luftqualität im Inneren gewährleistet. Darüber hinaus werden die technischen Anforderungen der Freiwilligen Feuerwehr berücksichtig, um die Sicherheit und den Schutz des Gebäudes zu gewährleisten.

Andy Grote, Senator für Inneres und Sport: "Die ehrenamtlichen Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren sind die wahren Helden unserer Nachbarschaft. Ihr unermüdlicher Einsatz ist unverzichtbar, und wir setzen alles daran, ihnen die bestmöglichen Bedingungen zu bieten. Mit diesem Neubau schaffen wir nun endlich auch in Kirchsteinbek eine moderne Wache mit viel Platz und sichern damit die Zukunft für Hamburgs älteste Wehr. Gleichzeitig ist dieses Bauprojekt ein weiterer Baustein in unserer großen Infrastrukturoffensive für die Feuerwehr in ganz Hamburg."

Ralf Neubauer, Bezirksamtsleiter Hamburg-Mitte: "Mit dem heutigen Spatenstich setzen wir nicht nur ein starkes Zeichen für die Zukunft der Freiwilligen Feuerwehr Kirchsteinbek, sondern auch für die Sicherheit der Menschen vor Ort. Die Suche nach einem geeigneten Standort war eine Herausforderung - insgesamt zwölf Standorte hat das Bezirksamt geprüft, bevor die Wahl auf den jetzigen fiel. Nach vielen Jahren intensiver Planung und Abstimmung beginnt nun endlich die Bauphase. Das neue Feuerwehrgebäude wird den ehrenamtlichen Einsatzkräften moderne und bedarfsgerechte Bedingungen bieten, damit sie auch in Zukunft schnell und effektiv helfen können. Mein Dank gilt allen, die sich für dieses wichtige Projekt engagiert haben."

Jörg Sauermann, Leiter der Feuerwehr Hamburg: "Mit diesem Neubau schaffen wir nicht nur den Schritt in die moderne und nachhaltige Gebäudetechnik, sondern wir vereinen alle Bereiche der Freiwilligen Feuerwehr mit der Jugend- und Minifeuerwehr unter einem Dach. Wir schaffen optimale Bedingungen für die Kameradinnen und Kameraden, und sorgen so für noch mehr Sicherheit in dem Einsatzgebiet der Freiwilligen Feuerwehr Kirchsteinbek."

Harald Burghart, Landesbereichsführer der Freiwilligen Feuerwehr Hamburg: "Die räumliche Situation wird sich für die Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Kirchsteinbek im Vergleich zum bisherigen Standort massiv verbessern. Dadurch können u. a. schnellere Ausrücke- und Anfahrtszeiten zur Einsatzstelle erzielt werden. Aber auch die neu gegründete Minifeuerwehr und die Jugendfeuerwehr werden von dem Neubau am Steinbeker Markt immens profitieren. Somit leisten wir als Freiwillige Feuerwehr neben dem Brandschutz und der Technischen Hilfeleistung auch einen wichtigen Beitrag zum sozialen Zusammenhalt im Stadtteil."

Nadine Krause-Möller, Abteilungsleiterin Projektrealisierung Feuerwehr der Sprinkenhof GmbH: "Wir freuen uns, mit dem symbolischen Spatenstich heute das Neubauprojekt der Freiwilligen Feuerwehr in Kirchsteinbek einläuten zu können, um endlich in die Realisierung gehen zu können. Dieser Standort wird zu mehr Sicherheit in Kirchsteinbek beitragen und ich danke allen Beteiligten für die bisherige gute Zusammenarbeit. Ich wünsche einen guten und unfallfreien Bauverlauf."

Original-Content von: Feuerwehr Hamburg, übermittelt durch news aktuell