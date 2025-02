FW-HH: ICE kollidiert mit LKW am Bahnübergang - eine Person stirbt - zahlreiche Verletzte

Hamburg (ots) - Hamburg-St. Georg, Norderstraße, Feuer mit zwei Löschzügen und einem Großeinsatz für den Rettungsdienst, 04.02.2025, 04:45 Uhr In den frühen Morgenstunden wurde der Rettungsleitstelle der Feuerwehr Hamburg durch mehrere Notrufe eine Rauchentwicklung in einem neungeschossigen Wohngebäude in der ...

mehr