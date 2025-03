POL-HAM: Schwarzer BMW beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Bockum-Hövel (ots) - Bei einem Unfall an der Kreuzung Bockumer Weg / Sudetenweg am Dienstag, 25. März, verletzten sich zwei 17-jährige Mädchen leicht. Die 17-Jährige aus Hamm befuhr mit ihrer ebenfalls 17-jährigen Sozia aus Hamm gegen 08:10 Uhr mit ihrer Yamaha den Bockumer Weg in östlicher Richtung. Im Kreuzungsbereich fuhr sie auf ein vor ihr bremsendes Müllfahrzeug eines 35-jährigen Mannes aus Hamm auf, ...

