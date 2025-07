Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Unbekannte sprühen Hakenkreuze

Wesendorf (ots)

Das für den Staatsschutz zuständige Fachkommissariat der Polizeiinspektion Gifhorn ermittelt, nachdem in Wesendorf zwei Hakenkreuze auf eine Straße gesprüht worden sind. Die Tat wurde am heutigen Montag bei der Polizei in Wesendorf angezeigt. Bislang unbekannte Personen hatten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag der vergangenen Woche zwei etwa 40 cm große Symbole auf das Pflaster der Straße "Seeweg", im Bereich des Übergangs in die Feldmark, gesprüht. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ein. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05371 980-0 bei der Polizei Gifhorn zu melden.

