Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Schmuck entwendet - Dreister Dieb

Calberlah (ots)

Während der Anwesenheit der Bewohner hat ein unbekannter Täter am vergangenen Freitag Schmuck aus einem Wohnhaus entwendet. Die Tat ereignete sich zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr auf einem Grundstück an der Berliner Straße in Calberlah. Der 74-jährige Geschädigte hielt sich am Vormittag für Arbeiten im Garten auf, sein erwachsener Sohn befand sich im Obergeschoss des Wohnhauses. Dies nutzte der bislang Unbekannte aus und betrat das Haus durch eine offenstehende Tür. Aus dem Inneren entwendete er Goldschmuck. Zum Verlassen des Hauses nutzte der Täter die Haustür. Das Geräusch des Schließens machte den Sohn im Obergeschoss aufmerksam, da er wusste, dass sein Vater im Garten war. Er schaute nach und beobachtete dabei eine männliche Person, die gerade das Grundstück verließ und auf der Berliner Straße in Richtung Westen ging. Dieser Mann konnte als 170-180 cm groß, 20-25 Jahre alt und von athletischer Statur beschrieben werden. Er trug eine dunkle Cap, ein dunkles, gestreiftes Shirt und eine dreiviertellange Hose sowie eine Umhängetasche.

Die Polizei Isenbüttel sucht im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen Hinweise zu dem beschriebenen Tatverdächtigen. Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 05374 955010 bei der Polizei Isenbüttel.

