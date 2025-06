Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 59-Jähriger gerät in den Gegenverkehr

Bild-Infos

Download

Gummersbach (ots)

Ein 59-jähriger Toyota-Fahrer aus Senden fuhr am Montagnachmittag (23. Juni) gegen 16:40 auf der Dr.-Ottmar-Kohler-Straße in Richtung des Krankenhauses. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer langgezogenen Rechtskurve in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Skoda eines 26-Jährigen aus Neunkirchen-Seelscheid, der in Richtung Westtangente unterwegs war. Der 26-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Dr.-Ottmar-Kohler-Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell