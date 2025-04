Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250424-2: Mutmaßliche Ladendiebe festgenommen

Frechen, Wesseling (ots)

Aufmerksame Zeugen gaben entscheidende Hinweise

Polizisten haben am Mittwoch (23. April) zwei mutmaßliche Ladendiebe (41, 42) in Frechen sowie einen Tatverdächtigen (19) in Wesseling vorläufig festgenommen.

Laut ersten Erkenntnissen sollen die Verdächtigen gegen 16.45 Uhr in dem Geschäft am Zedernweg in Frechen vier Getränkefalschen in den Rucksack gesteckt und ein Paket Ostereier mitgenommen haben. An der Kasse habe der 42-Jährige laut Zeugenangaben andere Ware bezahlt, die Flaschen allerdings im Rucksack belassen. Der Mitarbeiter habe ihn kurz darauf gestellt und festgehalten. Der 41-Jährige habe die Eier gestohlen und vor dem Geschäft verspeist.

Alarmierte Polizisten trafen den 41-Jährigen vor dem Discounter und den Komplizen im Laden an. Eine Überprüfung ergab, dass beide keinen festen Wohnsitz in Deutschland haben. Daher nahmen die Beamten die beiden Tatverdächtigen vorläufig fest. Bei einer Durchsuchung fanden sie bei den nunmehr Beschuldigten weißes Pulver, stellten es sicher und brachten die Männer in ein Polizeigewahrsam. Nach einer ersten Auswertung könnte es sich dabei um Heroin handeln.

In Wesseling soll ein 19-Jähriger gegen 16 Uhr in einem Geschäft an der Flach-Fengler-Straße eine Flasche Schnaps entwendet haben. Im Eingangsbereich habe ein Zeuge den Mann gestoppt und ihm die Beute sowie ein Teppichmesser weggenommen. Alarmierte Polizisten stellten fest, dass der nunmehr Beschuldigte keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat und brachten ihn in ein Polizeigewahrsam. Zudem liegen den zuständigen Ermittlern Hinweise vor, dass der 19-Jährige zuvor bereits in einem anderen Verbrauchermarkt Waren entwendet haben könnte.

Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an. (sc)

