POL-REK: 250423-6: Autofahrer mit mehr als 1,1 Promille am Steuer

Pulheim (ots) - Terassentür aus den Scharnieren gerissen und Wohnung durchsucht Derzeit noch Unbekannte sind am Osterwochenende in Pulheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nachdem der oder die Täter die Wohnräume durchsucht hatten, gelang ihnen mit ihrer Beute unerkannt die Flucht. Die Kriminalbeamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen ...

mehr