Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250423-5: Polizei fahndet nach Wohnungseinbrecher - Zeugenaufruf

Pulheim (ots)

Terassentür aus den Scharnieren gerissen und Wohnung durchsucht

Derzeit noch Unbekannte sind am Osterwochenende in Pulheim in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Nachdem der oder die Täter die Wohnräume durchsucht hatten, gelang ihnen mit ihrer Beute unerkannt die Flucht.

Die Kriminalbeamten des Kriminalkommissariats 13 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 02271 81-0 oder per Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Am Karfreitag (18. April) verließ der Berechtigte nach derzeitigem Sachstand gegen 10 Uhr sein Wohnhaus an der Ludwig-Richter-Straße. Als er am Dienstagvormittag (22. April) gegen 11 Uhr nach Hause kam, stellte er den Einbruch fest und alarmierte umgehend die Polizei. Die Beamten nahmen den Tatort auf, dokumentierten die Spuren und leiteten die Ermittlungen ein. Besonderes Augenmerk legten die Polizisten am Tatort auf die Terassentür, die die Täter nach erster Einschätzung aufgehebelt und anschließend aus den Scharnieren gerissen hatten. Die dabei entstandenen Geräusche könnten Anwohner oder Passaten gehört haben.

Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. (he)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell