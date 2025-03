Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen endet mit Verkehrsunfall

Waldbröl (ots)

Am 20.03.2025 um 15:03 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf der B 478 (Brölstraße) in Waldbröl gemeldet. Vor Ort kam ein 19-jähriger BMW-Fahrer aus Waldbröl nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte eine angebrachte Schutzplanke und kam anschließend vor einem Baum zum Stehen. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf ein zuvor durchgeführtes Kraftfahrzeugrennen, in dessen Folge es zum Unfall gekommen ist. Der weitere beteiligte 29-jährige Audi-Fahrer aus Waldbröl konnte noch an der Unfallstelle ermittelt werden. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15000 Euro. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Köln unterstützte bei der Unfallaufnahme. Die B 478 musste für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell