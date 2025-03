Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Zwei Verletzte bei Unfall auf der Dümmlinghauser Straße

Gummersbach (ots)

Bei einem Unfall auf der Dümmlinghauser Straße in Bernberg am Donnerstagmittag (20. März) zogen sich zwei Personen leichte Verletzungen zu. Ein 55-jährige Autofahrerin aus Bergneustadt fuhr gegen 12:16 Uhr auf der Dümmlinghauser Straße in Richtung Dümmlinghausen. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie in etwa auf Höhe der Straße Eibenweg in den Gegenverkehr. Dort kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Auto eines 86-Jährigen aus Gummersbach. Die 55-Jährige und der 86-Jährige zogen sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu. Beide kamen in ein Krankenhaus. Die Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme für etwa zwei Stunden gesperrt.

