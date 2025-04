Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250423-4: Zeugensuche nach Einbrüchen in Kellerräume

Wesseling (ots)

Zubehör zur Musikproduktion entwendet

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach drei unbekannten Tätern. Ihnen wird vorgeworfen, in der Nacht zu Montag (7. April) in mehrere Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in Wesseling eingebrochen zu sein. Dabei sollen sie unter anderem Zubehör zur Musikproduktion, wie beispielsweise Instrumente und Mikrofone, entwendet haben. Einer der Täter habe zur Tatzeit eine dunkle Jacke, helle Jeans, eine medizinische Maske und rote Handschuhe getragen. Ein Komplize mit Glatze sei mit einer dunklen Jacke bekleidet gewesen.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 23 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise zu den Tätern oder zu verdächtigen Feststellungen zur Tatzeit nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Nach derzeitigem Sachstand sollen die Täter im Keller des Hauses am Westring zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr mehrere Türen beschädigt und einige Räume durchsucht haben.

Hinzugerufene Polizisten dokumentierten die Spuren und fertigten Strafanzeigen. (jus)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell