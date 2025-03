POL-PPRP: Unfallflucht - LKW beschädigt Zaunelement

Ludwigshafen (ots) - In der Nacht von Sonntag (16.03.25) auf Montag (17.03.25) entfernten Unbekannte eine Abdeckung von einem Audi Q5 und entwendeten den darunter liegenden Sensor. Das Fahrzeug stand im genannten Zeitraum in der Rottstraße. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 3.500 Euro. Haben Sie in diesem Zeitraum etwas beobachtet oder können sachdienliche Hinweise geben? Melden Sie sich ...

