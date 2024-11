Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: 78-Jährige kollidiert mit Zaun

Ludwigsburg (ots)

Eine 78 Jahre alter BMW-Lenkerin war am Montag (18.11.2024) gegen 12.10 Uhr in der Ziegeleistraße in Korntal-Münchingen unterwegs. Um zu Wenden und wieder in Richtung Stuttgarter Straße zu fahren, lenkte sie den BMW in eine Grundstückseinfahrt. Mutmaßlich, da sie bei dem Wendemanöver Rückwärts- und Vorwärtsgang miteinander verwechselte, kollidierte die Seniorin zunächst mit einem geparkten Anhänger und anschließend mit einem Gartenzaun. Dabei wurden zudem ein Spielgerüst sowie eine Gartenhecke beschädigt. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf insgesamt rund 4.500 Euro belaufen.

