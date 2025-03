POL-PPRP: Erneuerung der gemeinsamen Absichtserklärung zur Stärkung der deutsch-französischen Zusammenarbeit

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 07.03.25 bis 17.03.25 brachen Unbekannte ein graues Firmenfahrzeug der Marke Mercedes auf und entwendeten mehrere Werkzeuge. Der Transporter stand in diesem Zeitraum im Ilseweg (nahe Kornackerstraße). Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail ...

